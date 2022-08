Berk trata de ridiculizar a Aybike… ¡Pero ella se defiende con uñas y dientes!

Aybike ha llegado al colegio muy ilusionada con sus nuevos zapatos. Su madre le ha dicho que los ha comprado en una tienda de segunda mano cerca de casa de Nebahat, ¡y ella está encantada!

Sin embargo, en la entrada estaban Melisa y Berk con otros amigos. Rápidamente se han dado cuenta de que la prima de los Eren llevaba unos zapatos nuevos, ¡y que eran de la hija de Nebahat! Melisa no quería decirle nada, pero Berk no ha podido quedarse callado, y en cuanto Aybike ha pasado por delante, no ha dudado en llamarla.

La joven les ha contado muy orgullosa que Şengül se los ha comprado, pero Berk ha insistido en saber qué vínculo la une a Nebahat. “Estáis compartiendo las sobras”, le ha dicho el joven., tratando de ridiculizarla.

Şengül ha mentido a Aybike… ¡Y ella se ha enterado! La joven se ha enfadado mucho y le ha tirado los zapatos a la cabeza a Berk. Además, para vengarse, le ha contado a todos los que estaban allí que el joven está enamorado de Melisa y que ella lo rechazó. “¿Y sabes por qué? Porque a ella le gusta mi primo Kadir”, ha recalcado. También le ha confesado a Melisa que… ¡Kadir la rechazó por no herir a Ömer!

Melisa y Berk no paraban de pedirle que parase ya, pero a Aybike no le parece justo que él pueda ponerla en ridículo y ella no. “Márchate antes de que haga una tontería”, le ha advertido Berk. ¿Querrá vengarse de la joven?