Berk, muerto de celos al pensar que Aybike lo ha dejado por Tolga: “¿Crees que no lo veo?”

Gracias a que Tolga descubrió el plan de Yasmin para sabotear la final del campeonato de ajedrez y a que avisó a Aybike de lo que los Yilmaz pretendían hacer, pudieron evitar que Asiye saliese perjudicada y provocaron que Yasmin cayese en su propia trampa.

Cuando la hermana de Sarp se durmió al final de la partida, Tolga explicó a todo el colegio lo que había pasado y él y Aybike intercambiaron miradas y sonrisas al ver que habían conseguido hacer justicia. ¡Y Berk se ha muerto de celos al ver esa complicidad entre ellos!

Aybike nota raro a su exnovio y, a pesar de que ya no están juntos y de que no comparte cómo está actuando últimamente, se acerca para preguntarle qué le pasa. ¡Aunque él se muestra a la defensiva y le dice que no quiere hablar con ella!

“Ya sé por qué me pediste tiempo. Para entretenerme porque te doy pena o porque no quieres hacerme daño”, le reprocha Berk. ¡El joven está convencido de que Aybike le ha dejado para empezar una relación con Tolga!

“¿Crees que no os veo susurrar y miraros en secretos?”, le recalca el hijo de Ayla. Aybike no da crédito a este comportamiento. No es la primera vez que Berk le monta una escena de celos y, finalmente, decide no seguir perdiendo el tiempo en esa absurda conversación. ¿Volverá a ser esta pareja lo que era?