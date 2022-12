Úrsula Corberó se despide de Ruth

"Ha llegado el fin", así comienza Úrsula Corberó la entrevista, visiblemente emocionada y intentando contener las lágrimas. "Todo sabíamos que eso iba a pasar algún día, y así es. Ha llegado el momento de decir adiós a Física o Química para emprender nuevos retos".

Ruth dejará el Zurbarán y se irá a Barcelona a la escuela de Diseño en la que ha sido aceptada.

Gracias a todos los que habéis estado ahí semana tras semana

Pero para Úrsula Corberó, despedir a Ruth no ha sido fácil, "se hace muy difícil, lo llevo un poco mal, quieras que no llevo tres años aquí que para 21 que tengo son muchos. Se hace difícil, raro, no se como voy a reaccionar".

Han sido tres años dando vida a Ruth, uno de los personajes originarios de la serie que ha pasado por un montón de situaciones dispares e historias apasionantes. "Los primeros día lo echaré de menos y lo pasaré mal porque venimos aquí todos los días pero supongo que a medida que pase el tiempo..."

A pesar de todo, no es un adiós definitivo. Úrsula Corberó deja Física o Química pero seguirá trabajando. "Forma parte de la vida, la vida tiene sus etapas y a mi me ha tocado vivir una maravillosa en la que he conocido a muchísima gente que merece la pena y me quedo con eso".

Y así, con cierta pena nos toca decirle adiós y desearle mucha suerte en su carrera.

Úrsula, te vamos a echar de menos.