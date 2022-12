Reporteros de excepción en la premiere

Ya has visto las fotos y los vídeos de la premiere de la sexta temporada de FoQ pero lo que no has visto son las imágenes que los propios actores han grabado momentos antes y durante la premiere del pasado martes.

Les dimos una cámara y se pusieron a grabar todo lo que estaban viviendo en directo. ¿Quieres ver las imitaciones de Nasser Saleh y Adrián Rodríguez, las ocurrencias de Gonzalo Ramos, el carisma de Cristina Alcazar, la belleza de Andrea Duro y el nerviosismo generalizado antes del preestreno?

Si ya te parecían guapos y simpáticos en la pequeña pantalla te lo van a parecer mucho más en estos vídeos. Ellos lo han grabado exclusivamente para vosotros. ¡Disfrutadlo!