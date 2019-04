Lucía Ramos: "Teresa se va a enamorar de una persona mayor"

¿Como ha evolucionado Teresa, tu personaje en 'Física o química', desde que te incorporaste a la serie?

Está cambiando poco a poco, antes era mas tímida y reservada, pero ya le ha plantado cara a su padre, dejando las cosas claras. A partir de ahora hará las cosas que tenga que hacer, y no se reprimirá.

¿Estás a gusto con tu personaje? ¿Cambiarías algo?

No, yo creo que como esté, es perfecto. Me gusta mucho ese cambio de dejar atrás su timidez para irse soltando.



¿Se parecen en algo, Lucia y Teresa?

La verdad es que no, yo creo que somos completamente diferentes, pero si tuviera que decir algo... diría que las dos somos un poco reservadas.

¿Nos puedes adelantar algo sobre la trama de esta temporada?

Si, pero no puedo decir mucho, solo que va a estar enamorada de la persona que menos os podríais esperar. Os doy una pista, es mayor.



Si pudieras interpretar a otro personaje de 'FoQ', ¿a quién elegirías?

Yo creo que seria Alma, porque me gusta hacer el papel de mala (risas).



¿Te gustaría cambiar alguna cosa de la serie?

Creo que me gusta todo de la serie, tendría que pensarlo bien para saber que cambiaría, si es que hay algo.



¿Que proyectos tienes aparte de este?

He rechazado varios proyectos, pero ahora mismo estoy con 'Física o química', y no me es posible compaginarlo.



Desde que empezaste en el mundo de la interpretación, ¿cómo llevas la fama?

Ha cambiado mi vida, está claro, pero puedo salir a la calle igual que antes, la gente se acerca a saludarme, pero yo todavía no me doy cuenta de que no es porque me conozcan sino por el hecho de salir en televisión.



¿Qué es lo mejor y lo peor de ser famosa?

Yo no me considero famosa, mas bien "conocidilla". Para mi todo es bueno, no hay ningún inconveniente.



¿Que opinas de las revistas online?

Me parece una muy buena idea para dar a conocer otros formatos, además mi primera experiencia ha sido aquí con Overlay, estoy encantada.