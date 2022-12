Lluvia, besos y tristes despedidas

Nos fuimos hasta Colmenar de Oreja para contaros en primera persona como fue el rodaje en la boda de Fer y Borja. Una boda que se vió alterada por la aparición de David en plena ceremonia.

Tras su declaración, Fer sale huyendo y es fuera del Ayuntamiento dónde se vuelven a Ver. Es ahí, en plena reconciliación, cuando rompe a llover. Pero la lluvia no surge fruto de la casualidad sino de un camión cisterna. ¡No te pierdas el vídeo si quieres saber cómo se hizo!

Y así llegamos al final de temporada, un final amargo porque despedimos a dos de las actrices más queridas que llevan desde el principio.



"Ellas saben que las quiero mucho", dice Andrea Duro. "Las voy a echar de menos por los pasillos y las clases", apunta Javier Calvo.

Angy Fernández, la pequeña Paula en Física o Química, recibía entre lágrimas y aplausos un precioso ramos de flores de parte de todo el equipo. "Se ha acabado mi momento Física o Química, han sido los tres años más bonitos de mi vida."

Por su parte, Úrsula Corberó, muy emocionada decía bañada en lágrimas "No tengo palabras, me lo he pasado tan bien aquí, he encontrado una familia en Madrid. Soy muy afortunada".



La sorpresa final la puso Maxi Iglesias, que no quiso perderse la despedida de su mejor amiga en su último día en el set.



Los chicos de Física o Química se despiden al grito de: ¡Os esperamos la temporada que viene!

¡Hasta 2011!