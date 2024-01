“Has engañado a mi tío”: María le hace creer a Ramón que ha consumado su matrimonio con Manuel

Ramón empieza a sospechar de que María y Manuel no están cumpliendo con sus obligaciones de casados. Justa le provoca esas dudas, ya que asegura que comparten habitación, pero que le están engañando.

Para salir de dudas, Ramón decide llevar a María al médico para que le haga una exploración. Casualmente es el mismo médico que examinó a Nicolás, por lo que Don Ramón descubre que María ha llevado al niño al médico a sus espaldas.

Para su sorpresa, el médico afirma que María no es virgen y que por tanto está cumpliendo sus obligaciones como esposa.

Al llegar a casa, Ramón le cuenta a Manuel lo de Nicolás y también que María está cumpliendo con su palabra: “El médico le ha hecho una exploración. Quería asegurarme que no estabas tomando por imbécil”, señala.

En el dormitorio, Manuel le reprocha a María que haya logrado engañar a su tío: “Has engañado a mi tío, si cree que hemos consumado el matrimonio es porque no eres virgen”, señala. “Tú tampoco”, responde María.

La andaluza no entiende qué es lo que le molesta a Manuel después de descubrir que no es virgen: “Yo soy un hombre, no es lo mismo”, señala.

“Solo nos hacemos pasar por marido y mujer, a ti te da igual lo que yo haga, ¿no?”, añade María.