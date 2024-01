María le planta cara a Manuel: “Si hubieras querido matarme, ya lo habrías hecho”

María y Manuel han tenido un gran enfrentamiento en el bosque. La andaluza estaba muerta de miedo. Estaba convencida de que Manuel podía ser un asesino, pero para su sorpresa la dejó escapar.

A la mañana siguiente, cuando María aparece como si nada en la casa de los Cervantes, Manuel le pide una explicación: “Veo que no valoras mucho tu vida”, señala.

María decide plantarle cara: “Tú no eres ningún asesino, si hubieras querido matarme, ya lo habrías hecho”.

Manuel se queda callado, no entiende porque María no se ha marchado a su pueblo: “Que mi familia pase hambre me da más miedo que todas tus amenazas”, dice María.

“Ahora este es mi lugar, te guste o no te guste”, concluye. La joven no puede marcharse de allí, pero ahora está convencida de que Manuel no fue quien mató a Llanos.