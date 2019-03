MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.556

Hernando no puede estar más confuso con la relación que tiene actualmente con su esposa. No entiende qué les pasa y no sabe cómo arreglar esa situación que tanto le preocupa. Lucía escucha las preocupaciones de Hernando y cura sus problemas con un beso en los labios. ¿Es el inicio de una ruptura?