Emilia y Alfonso consiguen liberarse del general Pérez de Ayala

MOMENTOS 'EL SECRETO DE PUENTE VIEJO' | CAPÍTULO 1.815

Emilia, al enterarse de que es libre y sentir la luz del sol, no puede creer la pesadilla que ha estado viviendo por culpa del general Pérez de Ayala. El matrimonio se reencuentra, pero Alfonso, en muy mal estado, no reacciona y le hace saber a Emilia que no puede ver, ¿habrá perdido la vista para siempre?