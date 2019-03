El Internado arrasa en Vitoria

Tres años después de su estreno, El Internado sigue siendo un fenómeno de masas. Los fans de Vitoria lo han dejado claro este viernes con la increíble acogida que han brindado al equipo de la serie.

No somos capaces de cuantificar la cantidad de personas que se han agolpado en los Cines Guridi para recibir al elenco de El Internado, desplazado hasta allí para presentar en primicia el primero de los últimos capítulos que quedan por emitir.

Gritos, histeria, nervios, más gritos y muchas fotos han sido los protagonistas de una velada que ha sido inolvidable tanto para los que han pisado la alfombra naranja como los que la han visto desde la barrera.

Martín Rivas, Yon González, Blanca Suárez, Elena Furiase, Marta Torné, Raúl Fernández y Daniel Retuerta se han dado su particular baño de masas y no han dudado en firmar cientos de autógrafos para sus fans, que llevaban, en algunos casos, desde las ocho de la mañana esperando para no perderse a sus ídolos.