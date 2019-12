El periódico americano The New York Times ha elaborado un ránking con las 30 mejores series internacionales de la década y 'La casa de papel' está entre sus favoritas ocupando el puesto número 21. La ficción de Atresmedia creada por Álex Pina y Eshter Martínez Lobato se ha convertido en un éxito mundial siendo la primera serie española en ganar un Emmy Internacional.

Así define 'La casa de papel' el New York Times en su noticia "The 30 Best International TV Shows of the Decade":

"Altamente estilizado, en el estilo de Quentin Tarantino, un genio con gafas contrata a ocho ladrones con nombre en clave para robar la Casa de la moneda española, esta ficción es como un rompecabezas que emplea trucos temporales, narraciones poco confiables, gráficos llamativos y cualquier otra idea que se le ocurra para mantenerte atrapado en su trama"