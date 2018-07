El Profesor, sin escapatoria, lucha contra Raquel por su libertad

Raquel, rota de dolor, exige la verdad a El Profesor: “¿Te acostaste conmigo solo porque soy la inspectora al mando del caso?”

Raquel no tiene más remedio que recurrir a un polígrafo para saber si realmente, el hombre con quién ha compartido su vida los últimos días, es El Profesor. Rota de dolor, la inspectora escucha toda la verdad y no logra comprender cómo el mayor atracador de la historia se ha enamorado locamente de ella pero, ¿qué es lo que siente ella realmente?

El Profesor, sin salida, declara su amor ante el corazón roto de Raquel

“¿Qué eres, un perturbado?”. Raquel tiene el corazón roto, ha confiado plenamente en Salva y le abierto su vida por completo. Muy frustrada, se da cuenta de que en realidad es Sergio Marquina, alias El Profesor, y no es capaz de saber por qué el mayor atracador de la historia ha tenido que entrar en su vulnerable corazón. El amor, es la única escusa que El Profesor puede darle: “Raquel, me he enamorado de ti”. ¿Qué pasará ahora?