Las confesiones exclusivas de los protagonistas de 'La casa de papel'

Si creías que sabías todo sobre los protagonistas de 'La casa de papel', aún te quedaba algo que conocer: sus exclusivas confesiones ante nuestra cámara.

Tokio, Berlín, El Profesor, Raquel... todos tuvieron la ocasión para compartir sus objetivos y deseos.

El pensamiento de Berlín sobre la muerte, las duras confesiones de una Mónica embarazada o Tokio abriendo su corazón sobre lo que ha sufrido por amor son algunos de los testimonios que todo seguidor de la serie tiene que conocer. ¡Descúbrelos!

TOKIO

"Todo lo que he sufrido en mi vida ha sido por culpa del amor"

Tokio nos relató lo que significa para ella el amor. A pesar de su juventud y su fachada dura, el personaje al que da vida Úrsula Corberó ha sufrido mucho...

Antes de que Río llegara a su vida y diera un giro a su corazón, hubo alguien quien le arrebató las ganas de amar. Este es su relato:

El PROFESOR

"He estudiado durante muchos años para no volver a trabajar en mi vida"

El Profesor era el cabeza de un plan perfectamente armado en el que nada podía salir mal. El personaje interpretado por Álvaro Morte nos confesó que estudió durante muchos años para que no volviera a trabajar nunca más.

Una vez terminó de maquinar todo, reunió - estudiando sus perfiles detalladamente - a cada uno de los integrantes que formarían parte de su banda para hacer su sueño realidad. Esto es lo que nos contó antes de que todo cambiara por completo:

BERLÍN

"No tener miedo a la muerte te da un maravilloso día de fiesta"

Berlín es uno de los protagonistas más enigmáticos y tenía mucho que ocultar. Uno de sus secretos era que su vida tenía los días contados y tenía claro que su final iba a ser digno de recordar.

Mucho antes de que se convirtiera en el líder de la resistencia, el personaje de Pedro Alonso se acercó a nuestra cámara para confesar lo que suponía para él no temer a la muerte. Así lo relató:

MÓNICA

"Me jugué la vida por un cabrón que me dijo que este niño no era suyo"