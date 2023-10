Un beso interrumpido y una avispa obsesionada con Quintero: las tomas falsas más divertidas de Amar es para siempre

Por mucho que se planeen y se estudien meticulosamente las escenas, éstas no siempre salen perfectas. Porque, a veces, hay cosas que se escapan de nuestro control.

Carlos y Gala atravesaban el parque comentando el día cuando la pareja se funde en un tierno beso. Pero el romántico momento se ve interrumpido... ¡por los aspersores! Los protagonista se salvan del agua, siendo el equipo técnico los más afectados. ¡Hubo que volver a rodar la toma!

Así como el agua de los riegos, a la naturaleza no se le puede controlar. Quintero estaba en la Plaza de los Frutos, dispuesto a rodar sus escenas, cuando una invitada no deseada le rompe su concentración. ¡Una avispa! El insecto no paraba de volar alrededor del abogado, que pide un aerosol para echarla. Pero a una avispa no hay que irritarla... ¿cómo habrán superado esta situación?

Y en El Asturiano, Marcelino y Pelayo estudian la oferta de trabajo para la televisión. El patriarca de los Gómez teme que su hijo acabe como sus nietas, pero Marcelino cree que no va a ser así. ¿Por qué? Su razonamiento, que no supo expresar de la mejor manera, provocó la carcajada de todos los presentes. ¡Hasta los extras no pudieron aguantar las risas!

No te pierdas, en el vídeo de arriba, estas tres divertidas tomas falsas de Amar es para siempre.