El lado más íntimo de Itziar Miranda: ¿cómo ha cambiado su vida desde su trepidante trama en esta temporada?

Itziar Miranda es una de las protagonistas indiscutibles de la novena temporada de 'Amar es para siempre' y nos recibe desde el rodaje para hablarnos sobre cómo esta viviendo esta trepidante entrega de la serie que reúne a más de 1 millón de espectadores cada tarde en Antena 3.

La actriz maña habla desde su lado más personal sobre esta temporada que considera como un regalo: "sobre todo por cómo está respondiendo el público". Una audiencia fiel que también le muestra su apoyo día a día a través de las redes sociales. Y es que Miranda se ha volcado recientemente en el entorno digital desde que se vio desbordada por todos los comentarios que recibe a través de la red gracias a su carismático papel como Manolita.

Itziar: "Es bonito compartir tu cotidianeidad, incluso tus miserias"

Sanabria sonríe al contar una anécdota de su hija sobre su repercusión en la calle: "La gente no me reconoce, me felicita".

Itziar lleva interpretando a Manolita Sanabria nueve años en las sobremesas de Antena 3, un personaje que le ha ayudado a entender a la mujer. Un papel que ha marcado un antes y un después en su vida.

En esta novena temporada el papel de Manuela Sanabria ha cogido un protagonismo relevante vertebrando al resto de las tramas con la muerte de su hija Marisol. Hemos visto a Sanabria tocar fondo y resurgir de sus cenizas como el Ave Fénix. Una difícil trayectoria delante y tras las cámaras que Itziar ha vivido con suma responsabilidad.

¿Qué deja Itziar en el rodaje cuando termina su jornada?, la actriz confiesa que es muy difícil desconectar: "Antes me iba corriendo a casa pero ahora ya no", Miranda confiesa cuál es su 'ritual' para poder soltar la intensidad de las vivencias de su personaje.

Hablamos con Miranda sobre el éxito de audiencias, de su interés por las redes sociales y del significado de Manolita, un personaje que le ha cambiado la vida, entre otras muchas cosas. ¿Te gustaría saber con quién soñaba ser de mayor?

