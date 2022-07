Los cinco momentos que han marcado la vida de Raúl y Coral

La relación entre Coral y Raúl ha llegado a un punto de no retorno. Ahora, Raúl sabe que las ganas no son suficientes. No se puede retener a quien quiere irse. Y, en este caso, sus sentimientos no son correspondidos por su mujer.

En el corazón no se manda y tampoco hay buenos ni malos. Ambos han intentado retomar su relación y confiar en que con el tiempo pudieran volver a enamorarse, pero no ha podido ser.

Dicen que el amor verdadero aparece una vez en la vida y eso fue lo que le ocurrió a Coral con Fran.

Tal y como le confesó a Manolita, Raúl no acaba de llenarle. Las mariposas y esa pasión desmedida solo las ha sentido con Fran.

A pesar de que Coral estaba decidida a apostar por Raúl y ser la familia que siempre han soñado, la muerte de su bebé lo ha cambiado todo. A continuación, detallamos los cinco momentos que han marcado la vida del joven matrimonio.

Fran y Coral, una historia de amor inolvidable

Coral siempre ha sido un apoyo incondicional para el creativo y el duro pasado de ambos ha creado un vínculo muy fuerte.

Para la joven, él es la persona que ha tambaleado su mundo. Gracias a Fran ha conocido el significado del amor verdadero, pero su historia acabó tras enterarse de que estaba embarazada.

El embarazo de Coral

Las dudas ahogaban a Coral ya que desconocía si el padre era Raúl o Fran.

Y la verdad no tardó en salir a la luz: Raúl era el padre. Coral no era capaz de hablar con él porque, en aquel momento, Raúl pasaba por un bonito noviazgo con Julieta.

La joven se llenó de valor y le soltó la noticia que cayó como una auténtica bomba. Raúl no sabía cómo reaccionar.

La llegada de un bebé volvió a unirlos, pero no ha sido suficiente para reflotar una relación que intentaron, por todos los medios, sacar adelante.

Una boda con muchas dudas

Para Coral, lo más importante era darle una estabilidad a su hijo y, mirando por el bienestar del bebé, decidió aceptar pasar por el altar con Raúl.

Ambos se aferraron hacia un futuro esperanzador, pero su boda estuvo marcada por las dudas y, desde entonces, las cosas no han mejorado.

La peor noticia posible: pierden al bebé

El amor de Coral por Raúl no ha llegado, solo está el cariño, pero ella estaba muy ilusionada con la llegada del bebé. Lamentablemente, las malas noticias no tardaron en llegar: su hijo venía con una malformación llamada hidrocefalia severa.

Las complicaciones a las que se iba a enfrentar avivaron el malestar de la pareja. Por un lado, Coral quería seguir adelante con el embarazo y; por otro lado, Raúl no lo tenía claro.

Cuando decidieron mirar juntos hacia el futuro y hacer todo lo posible para que ese niño estuviera bien, Coral sufrió un inesperado aborto.

Un trágico final: Raúl y Coral se divorcian

A partir de ese momento se ha abierto una brecha entre Coral y Raúl. La mujer siente que ese hijo era el motivo que les unía pero, ahora que ha muerto, su matrimonio no tiene sentido.

Tras una charla con Manolita y otra con Fran, Coral ha decidido poner punto final a su relación y le ha pedido el divorcio.