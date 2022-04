"Di algo, por favor": La sorprendente reacción de Raúl tras saber que Coral está embarazada

Tras descubrir Fran toda la verdad, Coral era consciente de que no podía retrasar más la conversación con Raúl.

Con las emociones a flor de piel, se ha armado de valor y ha entrado en el despacho de Raúl. "Hace días que quiero hablar contigo, pero no ha sido posible", le ha dicho.

Hasta ahora, Coral no se ha atrevido a dar el paso porque le frenaba verlo tan bien con Julieta: "Esto llega en el peor momento, sé que estás rehaciendo tu vida".

Atónito ante sus palabras, Raúl le ha pedido a su exprometida que se dejara de rodeos y, entonces, Coral le ha desvelado su mayor secreto: “Estoy embarazada”.

Al escucharla, a Raúl no le han salido las palabras, pero la joven le ha quitado las dudas: “Tu madre me ayudó, me hice una prueba y este hijo es tuyo. No te he dicho nada hasta ahora porque tenía miedo a tu reacción, pero no te voy a pedir nada y no quiero que asumas ninguna responsabilidad”.

Raúl está viviendo unos momentos muy bonitos en su noviazgo con Julieta, pero esta noticia lo cambia todo. “No sé ni cómo me siento o si esto me hace feliz”, le ha confesado.

Sin duda, la llegada de este bebé vuelve a unir a Raúl y Coral pero, ¿lucharán por convertirse en una familia?