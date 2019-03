MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1522

Tras hablar con Luisita, que le he pedido discreción sobre su relación con Amelia, Benigna se cruza con Amelia en la plaza y le ruega que no le haga daño a Luisita. Benigna quiere mucho a los Gómez y no quiere ver sufrir a Luisita, más ahora que la ve tan enamorada. Pero Amelia le asegura que solamente quiere hacerla feliz.