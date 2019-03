MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1533

Manolita no para de darle vueltas a la cabeza a la confesión de Luisita sobre su relación con Amelia. Manolita se desahoga con su hija María y se disculpa por tener unos pensamientos tan negativos pero no quiere que Luisita sufra y no sabe cómo afrontar esta desconcertante situación: "No lo estoy haciendo bien porque sino no tendría esta preocupación, esta angustia y estos pensamientos tan feos" María calma a su madre que está siendo más comprensiva de lo que ella cree.