MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1526

Jesús le ha dejado un recado muy especial a Luisita: "Amelia te espera esta noche en la suite". Luisita está hecha un manojo de nervios al pensar que se quedará a solas con Amelia y teme no estar a la altura. María la tranquiliza : "Pase lo que pase esta noche no va a ser la primera. Tendrés que practicar. ¿Os queréis, no? pues eso es lo que importa ¡y que disfrutéis!"