MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1561

En la fiesta del amor secreto la gente se declara a través de notas para que así no les de vergüenza. Luisita le cuenta la dinámica de la fiesta a Ignacio y este se frustra un poco: "Si me pilla esta fiesta de soltero, me hincho a escribir notitas", porque, como bien dice Luisita, "donde pone el ojo, pone la bala". ¿Cómo le habrá sentado a María la la declaración de su pareja?