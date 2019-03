MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1557

Natalia sigue manipulando las bebidas de Gabriel para hacer desaparecer su apetito sexual y, así, su ansia por intimidarla. Gabriel vuelve a intentar besarla pero ella se retira: "Me rechazas una y otra vez, me rehuyes, me humillas...", Natalia no sabe qué contestar aunque se siente muy preocupada por su estado de salud.