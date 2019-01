MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1514

Carlos ha pasado un calvario de Nochevieja, solo y sin dejar de pensar en Natalia. Carlos perdió el control y le gritó a Natalia que se odiaba así mismo por ser la culpable de haber despertado su conciencia. Ahora Carlos, derrotado, le dice a Natalia que no se volverá a acercar a ella: "Ya me enamoré una vez de la persona equivocada y no quiero volver a pasar ese infierno"