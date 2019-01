MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1526

Amelia prepara una cena romántica a Luisita, que sufre pánico a no estar a la altura de ella. Luisita decide no ir a la cena con una mala excusa que Jesús trasmite a Amelia. Un tanto confundida, Amelia intentará no tomarse a pecho el plantón de su novia en un momento que iba a ser inolvidable para ambas.