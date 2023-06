Vicente advierte a Nieves tras descubrir su secreto: “No voy a dejar que me pisotees”

Vicente no sabía por qué Nieves había decidido romper, de manera tan radical, su relación.

Ahora que había conseguido convertirse en una pieza clave en su vida, todas sus ilusiones se han quedado en la nada.

El hombre le envió unas flores al supermercado y Nieves las tiró a la basura pero, para dejarle claro que lo quiere lejos de su vida, se ha presentado en su despacho.

Al darse cuenta de que ha hablado con Paola, Vicente ha advertido a Nieves: “No dejaré que me pisotees. Me has utilizado como a Joseba”.

Pero la prima de Manolita se ha cabreado más al escuchar sus palabras y no ha dudado en amenazarlo. ¿Es verdad que del amor al odio hay un paso?