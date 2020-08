El tremendo enfado de Benigna con Curtis: “Está visto que eres mucho peor de lo que un día pude imaginar”

El plan de Benigna de vender el King’s ha sufrido un revés por culpa de Rai. La extorsión que está ejerciendo en el barrio ha echado para atrás al comprador de su local, y por tanto el sueño de Luisita y Amalia se ha vuelto a desvanecer.

Benigna no puede reprimir su enfado y le echa en cara a Curtis que es un imprudente y que debe arreglar lo que ha provocado. Curtis está atado de pies y manos, y lamenta el día en que decidió traer a Rai. No puede quitarse de la cabeza cuánto ha hecho el barrio por él: “La gente de este barrio me enseñó que era posible cambiar”.

