Susana, decepcionada al descubrir todo lo que su padre le ha ocultado

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1.301

Julián habla con Matilde antes de ir a ver a Buñuel. Matilde se siente confundida porque no le había contado que se iba. Julián le cuenta que Susana está afectada por estar pasando una temporada difícil que prefiere afrontar sola. Matilde intenta ser un apoyo para ella pero Susana se siente decepcionada: "me duele que no confiara en mí".