Rosalía: "me pone mala que Félix me roce, no puedo perdonarle"

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 932

La llegada de Jaime ha sido un baño de agua fría para todos. Rosalía, una mujer fiel y devota le confiesa al padre Argimiro que no ha perdonado a Félix. "Él pudo evitar que mi hijo fuera a la cárcel y no lo hizo. Me pone mala que me roce" le decía a Argimiro y éste en respuesta le contestó "estás poniendo en peligro tu matrimonio". ¿Estará Rosalía desenamorada de Félix?