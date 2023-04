Rocío convence a Hugo para que hable con Sabino: “No te quedes con la duda”

Rocío piensa que Hugo tiene una conversación pendiente con su padre y, aprovechando que en la farmacia no había nadie, la joven le ha insistido para que haga lo correcto. “Si no hablas con él, te vas a llenar de dudas y no sabrás si es buena persona o no”, le ha dicho.

Pero Hugo tiene miedo de descubrir alguna mentira de su madre y que todo se desmorone. “Me ha costado mucho perdonar a mi madre y vivir en paz con mis recuerdos”, ha confesado.

Tras las palabras de Rocío, el exfutbolista ha aceptado escuchar a Sabino. Puede que tenga todas las respuestas a sus preguntas.