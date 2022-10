Ricardo y Nieves, ¿el fin de su matrimonio?: La bronca que desvela cómo es su verdadera relación

De cara a la galería, Nieves y Ricardo son un matrimonio ejemplar, pero nada más lejos de la realidad.

Hace semanas, Ricardo intentó sorprender a su mujer con unas flores y le hizo una bonita promesa de amor, dejándole saber que haría todo lo posible por recuperar esa magia tan bonita que un día tuvieron.

Pero Nieves ve su matrimonio como un negocio y, aunque ya no siente nada por su marido, no está dispuesta a divorciarse.

Ahora que Marcelino y Ricardo están embarcándose en un nuevo negocio a pie de playa en Valencia, Nieves ha puesto el grito en el cielo.

Tal y como le ha echado en cara, no ha consultado esta importante decisión y no está de acuerdo. “Este es mi dinero y no voy a permitir que lo uses. Tú nos arruinaste o ya no te acuerdas”, le ha dicho.

Y, tras los reproches, han llegado los insultos. La situación ha llegado al límite cuando Nieves le ha dicho a su marido que es “un fracasado”.

Ahora que las cartas están sobre la mesa, ¿estarán dispuestos a separar sus destinos para siempre? Parece que su matrimonio ha llegado a un punto de no retorno…