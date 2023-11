Revelación crucial: Trini comparte su duro pasado y promete ayudar a Sofía en el caso de Ester

Felipe, un amigo cercano de Crespo, ha reconocido a la nueva camarera del King’s como una de las chicas que solía frecuentar las fiestas que organizaba Iván, donde se hacía llamar Alexandra.

Al ver tan nerviosa a Trini, Rafa no ha dudado en compartir esta información con Sofía, planteando la posibilidad de que este momento pudiera ser un giro crucial en el caso de la muerte de Ester. Pero, cuando Isidro y Sofía han comenzado a hacerle preguntas para aclarar la situación, Trini ha intentado en vano ocultar su secreto, negando cualquier conexión con Felipe: "No sé de qué me están hablando", ha afirmado con una expresión de desconcierto.

No obstante, el giro en la trama se ha producido cuando Trini ha escuchado el estremecedor relato de la muerte de Ester. Conmovida por la trágica historia ha confesado ser Alexandra.

Así, la camarera se ha comprometido a ayudar en la búsqueda de respuestas en este complicado caso.