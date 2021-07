La relación de Guillermo y Estefanía salta por los aires: así continuará su relación

Estefanía llevaba días notando distante a Guillermo y, cuando descubrió que le estaba mintiendo, le preguntó los motivos. Galán no pudo ocultarle los motivos de su frialdad, se había enamorado de ella. Calonge se quedaba sin palabras tras la confesión del que considera su mejor amigo.

Tras esta situación tan incómoda para ambos, Estefanía y Guillermo se desahogan con sus mejores amigas: Maica y Cristina.

Calonge reconoce que se llegó a plantear una relación con Galán pero sería egoísta porque no comparte los mismos sentimientos que él. La gerente del King’s sabe que tiene una conversación pendiente con el abogado pero este no quiere volver a humillarse y prefiere dejar que pase el tiempo y no verse.

¿Cómo reconducirán esta situación tan complicada?

