La razón detrás del enfado de Carlos: recuerdos de un viejo amigo

Gala está preocupada por Carlos. Tras perder su libro y enterarse de que Sebas lo había tirado, Carlos se llenó de rabia y tuvo una reacción que le resultó exagerada. “¿Qué historia hay detrás de ese libro tan viejo?”, le pregunta la joven.

El joven, que oculta un pasado que nadie sabe, conservaba ese libro desde que estuvo en la mili. Era de un amigo suyo que quería ver el mar en el que se sumergía cada vez que leía aquella historia, pero murió antes de tiempo.

Los recuerdos persiguen a Carlos, pero no es capaz de compartirlos con Gala. El joven, que huyó del servicio militar, no puede contarle lo que le ocurrió si quiere seguir en libertad. “Ese libro es lo único que me queda de mi padre”, le dice a Gala. ¿Descubrirá la joven de quién era en realidad?