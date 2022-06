Raúl estalla tras la confesión de Coral: “Me has traicionado de nuevo”

La muerte de Tina ha hecho reaccionar a Coral. La joven embarazada no quiere que Raúl viva un episodio similar con su madre y, tras una intensa charla, ha confesado que estaba al tanto que Uriarte era su padre, mucho antes de que él lo supiera.

Carmen confió en su nuera su mayor secreto y, aunque Coral intentó convencerla para que le contara la verdad a Raúl, ninguna tuvo valor para hacerlo.

Al final, Raúl se enteró por Uriarte y, desde entonces, sus vidas han cambiado mucho.

Hace unas semanas, Raúl y Coral vivieron su primera crisis de casados. Coral reconoció que en su corazón aún estaba Fran y eso le impedía ser feliz con Raúl.

Han sido muchas las trabas que han tenido que superar y, aunque prometieron que en su matrimonio no habría más mentiras, Raúl se ha enfadado mucho al descubrir que su mujer sigue engañándolo. “¿Por qué no me dijiste que sabías la verdad? Has vuelto a mentirme. Me has traicionado de nuevo”, ha reprochado.

Incrédula ante sus palabras, Coral ha lamentado la situación, pero Raúl se ha ido de casa…

¿Es este el principio del fin de su matrimonio?