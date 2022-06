Raúl se derrumba ante Coral: "Hay un muro entre nosotros"

Las cosas entre Raúl y Coral no están yendo como el matrimonio esperaba. A los problemas familiares se suman las dudas de la joven.

Coral se ha dado cuenta de que no puede olvidar a Fran, su gran amor. Pero el creativo ahora está viviendo una bonita historia de amor con Paloma y…¡Su compromiso es firme!

Tal y como le confesó a Carmen, el amor que antes sentía por Raúl no ha vuelto, a pesar de que lo intenta cada día.

Pero el amor no se fuerza. Se siente o no se siente. Coral, al saber que no puede corresponder a Raúl, intenta evitarlo.

El empresario se ha enterado por Uriarte que su esposa ha rechazado su oferta: no será la encargada de Garlo. ¿Por qué no se lo ha contado?

Raúl se ha derrumbado al sentirse solo en esta relación. “Creo que intentas enamorarte de mí, pero no puedes. Hay un muro entre nosotros”, ha lamentado.

De momento, la joven ha preferido no expresarle sus sentimientos y le ha pedido tiempo para ser la pareja que siempre han soñado.