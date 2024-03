Quintero sorprende a Ignacio con un regalo muy especial

La relación entre Quintero e Ignacio siempre ha sido maravillosa. Han compartido muchos momentos especiales tanto personales como profesionales y, ahora que el marido de María se tiene que volver a Boston, no han podido evitar llorar al pensar que estarán mucho tiempo sin verse.

Nacho no ha dudado en ofrecerle a su tío ayuda en su nueva faceta de padre, lo único en lo que puede presumir tener más experiencia que él. Sin embargo, tras haber cuidado tantos años de su sobrino, Quintero está muy rodado en la paternidad. “Siempre te he sentido y te he querido como un hijo”, le ha dicho muy emocionado.

Mientras se despedían, el abogado le ha hecho un regalo a su sobrino. Le ha entregado la documentación necesaria para que pueda volver a ejercer como letrado en España, dejando al joven sin palabras: “Esto es muy importante para mí”.

Ahora que Quintero vuelve a tener un despacho, su mayor deseo sería volver a contar con él y le ha ofrecido una plaza en su despacho. Para ambos sería un sueño volver a trabajar juntos, como en los viejos tiempos.