Silvia se pone de parto antes de tiempo: “¡Que viene ya el bebé!"

Cuando nadie se lo esperaba, Silvia se ha puesto de parto. Aunque Benigna y Visi han querido restarle importancia a la situación: “Será una falsa alarma, aún no has salido de cuentas”, a medida que las contracciones se acentuaban todo indicaba que no había otra escapatoria. ¡Bebé en camino!

Benigna y Visi no han sabido reaccionar y ninguna de las dos se ha querido hacer cargo de la situación. “Quédate tú con ella mientras bajo a por un taxi”, le ha insinuado Visi. Sin embargo, Benigna no está por la labor: “Yo nunca he parido, no estoy preparada”.

Finalmente, Silvia ha querido zanjar la situación: “¡Vamos a llamar a un médico!”. Benigna ha tenido la brillante idea de pedir ayudar a Don Genaro, el otorrino jubilado del quinto piso del edifico, que para colmo tiene problemas de visión. ¿Saldrá todo bien? ¿Podrán ayudar a Silvia en el parto?