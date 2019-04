CAPÍTULO 959

Quintero no quiere levantar sospechas ante el inspector Yuste y decide colaborar pero no sin antes pedirle ayuda a Rafael, con sus contactos como piloto pide que le ayude a demostrar la inocencia de Leonor y Miguel Ayala falsificando un documento que demostraría que no estaban en España cuando murió el comisario Parrado. ¿Colaborará con él?