Amar es para siempre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1.429

Ortega está dando el discurso agradeciendo su condecoración cuando se encuentra una foto de su padre. Descubrir que realmente no lo mató y que sigue vivo le bloquea. Es cuando toca el turno de preguntas y Emilia interviene. Esta vez Ernesto no puede evitar la sitiuación y arremete contra su hermana. Asegura que todos quieren destrozarle la vida pero que no van a poder conseguirlo.