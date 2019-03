Ortega, al tanto de su violento pasado con Javier

CAPÍTULO 1.294

Susana no entiende como Javier sigue apoyando a su padre en la recuperación a pesar de todo lo sucedido. El joven, sigue dándole el tiempo necesario para que su padre pueda encontrarse mejor pero, su novia le recuerda que el hombre al que protege fue una persona muy violenta con él en el pasado: "¿Cómo has podido perdonar a un hombre que cuando eras pequeño no dudaba ni un segundo en sacarse el cinturón para que aprendieras la lección?". Ortega, atónito tras la puerta, logra enterarse de lo sucedido. ¿Qué pensará ahora de sí mismo?