Nieves desvela a Manolita el cruel final de Ricardo tras un tenso enfrentamiento en el supermercado

Nieves está muy enfadada con los empleados del supermercado y les ha exigido que desconvoquen la huelga, pero ha sido en vano.

Manolita, que se ve afectada en esta situación, se ha posicionado a favor de los empleados y ha entrado en su despacho para pedirle que sea un poco sensata. “Te has ganado a pulso el mote de caimana”, le ha reprochado.

La conversación se ha vuelto cada vez más tensa y Manolita le ha exigido a su prima que le diga qué le ocurre. “Ojalá no me importara lo que te pasa, pero no es así”, le ha recordado.

En un momento de debilidad, Nieves se ha sincerado y le ha compartido el cruel final de Ricardo: “Está muerto, han encontrado su cadáver en un pantano de Miami”.

Al escuchar sus palabras, Manolita se ha quedado en shock y solo ha podido lamentar la situación, haciéndose cargo del duro momento que su prima está viviendo.