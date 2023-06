Manolita renuncia a su sueño y se despide del supermercado: "La decisión está tomada”

Manolita es una persona muy trabajadora y nunca ha temido a los retos laborales, pero la mala relación con Nieves le ha pasado factura.

Ahora que ha visto cómo es realmente su prima, Manolita ha tomado una decisión sin vuelta atrás: “Ya no me hace feliz trabajar en el supermercado, no voy a volver. Renuncio a mi puesto de trabajo. No nos podemos aguantar la una a la otra y es muy violento estar así”.

Al escuchar sus palabras, Nieves se ha molestado mucho con Manolita. Cree que está siendo muy egoísta, pero ambas saben que nunca más volverán a tener la relación de antes.

Por su parte, Manolita le ha entregado su renuncia por escrito para que no le tenga que pagar un finiquito y le ha contado qué hará a partir de ahora. “Voy a centrarme en lo realmente importante: mi familia”, ha resaltado.

Manolita había comenzado este proyecto con mucha ilusión. Puso todo su dinero y su esfuerzo para que Supermercado Sanabria se hiciera realidad, pero este sueño se ha convertido en una auténtica pesadilla al lado de Nieves.