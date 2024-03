Manolita y Marcelino descubren la realidad de sus hijos en medio de la celebración de su boda: “¡Qué equivocados estábamos!”

Los Gómez Sanabria no pueden estar más felices de volver a reunirse después de haber estado tantos años sin estar todos juntos. En esta reunión solo falta una persona: Marisol. Todos desearían que estuviera allí con ellos, sin embargo, tienen que aprender a ser felices, como a ella le hubiera gustado.

“No siempre ha sido fácil”, ha dicho Manolita recordando todos los buenos y los malos momentos. A pesar de todos los obstáculos, sus hijos han conseguido ser felices, lo que le hace sentirse tremendamente orgullosa.

Pero Catalina no ha podido aguantar más la mentira y ha roto a llorar. “Yo no soy feliz”, ha confesado explicando que ahora toca en el metro.

Para Ciriaco tampoco está siendo fácil. Ha seguido el ejemplo de su hermana y ha reconocido lo mal que les está yendo a él y a Maribel en Mánchester.

Luisita, asombrada por la gravedad de la situación de su hermano, se ha ofrecido a ayudarle siempre que lo necesite, ya que casi siempre se encuentra aburrida en casa. “Es muy difícil ser madre, sobre todo si tu pareja no está en casa”, se ha sincerado la joven, haciendo comprender a Amelia su sufrimiento diario.

María tampoco están viviendo una vida de color de rosa, y Manolín no es menos. Aprovechando los actos de sinceridad de sus nietos y el tono sombrío de la conversación, Pelayo ha anunciado que se muda a Salamanca con Marisa. Todas estas noticias han dejado a Marcelino y Manolita en shock, que no esperaban que sus hijos no fueran tan felices como decían.