Manolita, llena de rabia e impotencia, se enfrenta a Marcelino al sentirse engañada

Manolita, después de hablar con Paco y descubrir la relación que mantenía con Marisol, se siente engañada por Marcelino. Llena de ira y decepción, Manolita se enfrenta a su marido y le echa en cara todos sus sentimientos negativos.

Siente que su marido le ha traicionado al no haberle contado la verdad sobre la relación de Paco y Marisol: “Me has fallado y eso no tiene arreglo”.

