Manolita comienza una dura terapia psicológica

Manolita fue consciente de que no se había recuperado de la tragedia vivida en el bufete de abogados. Cris se ofreció a hablar con ella y aconsejarle que fuese a un psicólogo para tratar su trauma como está haciendo ella. Decidida a superar sus temores, Manolita acude a un psicólogo y le cuenta a Marcelino cómo le ha ido. La madre de los Gómez no sabe si continuar porque las sesiones son muy caras pero Marcelino no duda en que si lo necesita, el dinero no será un impedimento.

