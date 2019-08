MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1670

El gesto de amor de Amelia, conseguir de la radio la carta de amor que le escribió Luisita, no le es suficiente a Luisita como para perdonar sus desplantes. Luisita ha sentido ser un segundo plato para Amelia en muchas ocasiones y ya no puede más. Rota de dolor se sincera con Amelia: "Sabes de sobra que eres el amor de mi vida pero no puedo más, se acabó para siempre. Tú en la vida quieres unas cosas y yo otras que son incompatibles".