Lourdes y Cristina, aterrorizadas al descubrir la posible condena de Galán

'Mujer' se ha convertido ya en todo un éxito internacional que ha arrasado en más de 65 países. La ficción que llegará al prime time de Antena 3 es la versión de la adaptación turca 'Kadin'. La serie original es japonesa: 'Woman - My Life for My Children' y su éxito está siendo imparable. ¡La historia de Bahar ha cautivado a medio mundo!