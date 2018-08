Arturo y Llanos, una reconciliación con un final impactante

MEJORES MOMENTOS 1.414

Tras hablar con Luisita sobre Arturo y esta asegurarle que no tiene nada con Arturo y que él le ha confesado el amor que siente por ella, Llanos recapacita y no toma el tren con destino a Huelva. Arturo está desolado en el King's hasta que Llanos se presenta y ambos se confiesan su amor, tras la reconciliación Llanos no puede mantener más su secreto y le confiesa a Carvajal que está embarazada de él.