La perfecta jugada de Gorka para evitar la muerte de inocentes

Gorka elige a Dios por encima de su amor por Maica

Gorka se debatía entre el amor que siente por Maica y el amor que escogió de seguir a Dios cuando una alarmante llamada trastocó su tormento: Era Mikel, un etarra y ex amigo de Gorka que le amenaza con colaborar con la banda si no quiere que los suyos sean víctimas también. Gorka sabe que vigilan de cerca a Maica y no puede permitirse que le hagan daño.

Maica le propuso denunciar lo sucedido a la policía pero Gorka sabía que Mikel iría a por ellos. Tras darle muchas vueltas, el cura ha encontrado la jugada perfecta para que nadie esté en peligro.

